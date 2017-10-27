Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Скорая вынудила пациента заплатить за госпитализацию
Рассекречена реакция и версии СССР на убийство Кеннеди
Замглавы МВД подал в отставку на фоне скандала с его подчиненным
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Летчики ВВС Болгарии бастуют против полетов на российском МиГ
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
СМИ о российской подлодке: Неприятный сюрприз для НАТО
Ляшко «случайно» трижды выиграл в лотерею – СМИ
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
09:31 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале будут судить организатора убийства главы района

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении организатора убийства главы Красноармейского района.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

61-летний житель области обвиняется в приготовлении к организации убийства двух лиц и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия.

По версии следствия, обвиняемый хотел организовать убийство главы района и предпринимателя из личных неприязненных отношений. В период с ноября 2015 по ноябрь 2016 года он уговаривал своего знакомого за денежное вознаграждение совершить убийства. Для этого предоставлял ему фотографии потерпевших, сведения о местах жительства и работы, видеозапись маршрута передвижения.

Обвиняемый хотел в дальнейшем занять должность главы, а с предпринимателем у него были финансовые разногласия, связанные с использованием земельных участков.

Предполагаемый исполнитель убийства сообщил обо всем в правоохранительные органы. 11 ноября обвиняемый был задержан при передаче части обещанных за убийство денежных средств в сумме 600 тыс. рублей.

Кроме того, в его доме обнаружили нарезное длинноствольное огнестрельное оружие — карабин образца 1938 года с магазином и ложей от другого оружия, пригодный к производству из него выстрелов. Разрешения на оружие у него не было.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
"Будущее – на волоске": Поклонская после "наезда" на Чайку может податься в оппозицию
СМИ узнали вероятную причину крушения российского Ми-8
Десяти миллионам россиян предложили сменить профессию
Замглавы МВД подал в отставку
Путин в ходе учений запустил четыре баллистические ракеты
Социологи узнали, сколько россиян готовы проголосовать за Собчак
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Назарбаев подписал указ о переводе алфавита на латиницу
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь