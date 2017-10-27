На Южном Урале будут судить организатора убийства главы района

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

61-летний житель области обвиняется в приготовлении к организации убийства двух лиц и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия.

По версии следствия, обвиняемый хотел организовать убийство главы района и предпринимателя из личных неприязненных отношений. В период с ноября 2015 по ноябрь 2016 года он уговаривал своего знакомого за денежное вознаграждение совершить убийства. Для этого предоставлял ему фотографии потерпевших, сведения о местах жительства и работы, видеозапись маршрута передвижения.

Обвиняемый хотел в дальнейшем занять должность главы, а с предпринимателем у него были финансовые разногласия, связанные с использованием земельных участков.

Предполагаемый исполнитель убийства сообщил обо всем в правоохранительные органы. 11 ноября обвиняемый был задержан при передаче части обещанных за убийство денежных средств в сумме 600 тыс. рублей.