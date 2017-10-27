Директор ростовского Детского дома творчества осужден на 1,5 года условно
Бывшего директора дома творчества детей и молодежи в
Бывшего директора дома творчества детей и молодежи в
По данным ведомства, она давала указания своей подчиненной, которая работала в должности заведующей хозяйственным отделом, вносить в отчетность сведения о трудоустройстве лиц, фактически никогда не работавших в учреждении. В прокуратуре отметили, что директор запугала подчиненную. Причитающиеся мифическим работникам деньги она забирала себе.
Суд признал женщину виновной и назначил 1,5 года условно, а ее подчиненной — штраф 30 тыс. руб. Отметим, что приговор в законную силу не вступил.