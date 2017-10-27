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11:19 (мск), источник: Деловое сообщество

Директор ростовского Детского дома творчества осужден на 1,5 года условно

Бывшего директора дома творчества детей и молодежи в Ростове-на-Дону осудили на полтора года условно по статьям «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными обязанностями». Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, она давала указания своей подчиненной, которая работала в должности заведующей хозяйственным отделом, вносить в отчетность сведения о трудоустройстве лиц, фактически никогда не работавших в учреждении. В прокуратуре отметили, что директор запугала подчиненную. Причитающиеся мифическим работникам деньги она забирала себе.

Суд признал женщину виновной и назначил 1,5 года условно, а ее подчиненной — штраф 30 тыс. руб. Отметим, что приговор в законную силу не вступил.

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