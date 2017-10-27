В Нижнекамске столкнулись две Газели, автобус и две легковушки

Водитель Great Wall, по предварительным данным, превысил скорость и выехал на встречную, где столкнулся с «Газелью», которую отбросило на другую «Газель». Стоящий за ней автомобиль ВАЗ, чтобы избежать столкновения, перестроился на левую полосу, но врезался в автобус «Нефаз». В результате массового ДТП пострадали двое мужчин в возрасте 27 и 55 лет.