В Нижнекамске столкнулись две Газели, автобус и две легковушки
Авария из пяти автомобилей произошла в Нижнекамске, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
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Авария из пяти автомобилей произошла в Нижнекамске, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
Авария произошла на Соболевской трассе 26 октября примерно в 18.00.
Водитель Great Wall, по предварительным данным, превысил скорость и выехал на встречную, где столкнулся с «Газелью», которую отбросило на другую «Газель». Стоящий за ней автомобиль ВАЗ, чтобы избежать столкновения, перестроился на левую полосу, но врезался в автобус «Нефаз». В результате массового ДТП пострадали двое мужчин в возрасте 27 и 55 лет.