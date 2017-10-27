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09:37 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре ДТП перегородило трамвайные пути

В Краснодаре утром 27 октября на улице Калинина из-за ДТП задерживалось движение трамваев.

Источник: ЮГА.ру

Авария произошла в районе улицы Передерия. По данным очевидцев, на трамвайных путях столкнулись отечественный автомобиль и BMW. Видимых повреждений на транспорте не было, но водители долго не разъезжались. Сейчас трамваи снова пошли, пробка была от улицы Каляева до Передерии.

В пресс-службе КТТУ порталу Юга.ру сообщили, что им информации о ДТП не поступало.

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