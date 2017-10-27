В Краснодаре ДТП перегородило трамвайные пути

Авария произошла в районе улицы Передерия. По данным очевидцев, на трамвайных путях столкнулись отечественный автомобиль и BMW. Видимых повреждений на транспорте не было, но водители долго не разъезжались. Сейчас трамваи снова пошли, пробка была от улицы Каляева до Передерии.