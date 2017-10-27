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10:47 (мск), источник: Новый Калининград

Очевидцы: в Борисово «скорая» попала в ДТП, собирается пробка

В поселке Борисово произошла авария с участием автобуса и автомобиля скорой помощи. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».

Транспортные средства столкнулись около восьми утра возле магазина «Спар».

«Будет пробка, по возможности объезжайте», — пишут в социальной сети водители.

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