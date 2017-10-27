Очевидцы: в Борисово «скорая» попала в ДТП, собирается пробка

Очевидцы: в Борисово «скорая» попала в ДТП, собирается пробка

В поселке Борисово произошла авария с участием автобуса и автомобиля скорой помощи. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».