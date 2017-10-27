Пропавшую летом девушку нашли убитой под Воронежем
Место захоронения указал человек, который с ней расправился.
Место захоронения указал человек, который с ней расправился.
Пропавшую летом в Воронеже 21-летнюю девушку нашли убитой. По сведениям «Вести-Воронеж», её тело выкопали в одном из районов под Воронежем. Место захоронение указал преступник.
Девушка исчезла ещё в середине июля 2017 года. Силовики вели её поиск и позже возбудили уголовное дело об убийстве, расследование которого помогло выйти на преступника.
Корреспондент «Вести-Воронеж» выясняет подробности произошедшего.