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09:50 (мск), источник: Sputnik.by

Два пожара произошли за сутки на предприятиях Гродно и Витебска

В результате этих пожаров никто из сотрудников предприятий не пострадал, в настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины возгораний.

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Два пожара были зафиксированы на предприятиях в Беларуси за истекшие сутки, сообщили Sputnik в МЧС Республики.

По оперативной информации белорусских спасателей, возгорания произошли в Витебске и Гродно.

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Так, около полуночи 27 октября загорелся одноэтажное блочное здание цеха по производству мебели в Гродно на улице Веселой. В результате пожара была уничтожена металлическая кровля и имущество внутри.

В 22:39 в МЧС поступило сообщение о задымлении в ремонтно-инструментальном корпусе № 3 ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов», расположенном на улице Революционной в Витебске. Там огнем были повреждены станок, электрокабель и распределительный щит.

В результате этих пожаров никто из сотрудников предприятий не пострадал, в настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины возгораний.

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