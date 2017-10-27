Два пожара произошли за сутки на предприятиях Гродно и Витебска
В результате этих пожаров никто из сотрудников предприятий не пострадал, в настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины возгораний.
В результате этих пожаров никто из сотрудников предприятий не пострадал, в настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины возгораний.
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Два пожара были зафиксированы на предприятиях в Беларуси за истекшие сутки, сообщили Sputnik в МЧС Республики.
По оперативной информации белорусских спасателей, возгорания произошли в Витебске и Гродно.
Так, около полуночи 27 октября загорелся одноэтажное блочное здание цеха по производству мебели в Гродно на улице Веселой. В результате пожара была уничтожена металлическая кровля и имущество внутри.
В 22:39 в МЧС поступило сообщение о задымлении в
В результате этих пожаров никто из сотрудников предприятий не пострадал, в настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины возгораний.