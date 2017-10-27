Пожарные обращаются к приморцам с призывом

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в ходе одного из таких рейдов с представителями ТСЖ дома, расположенного по адресу: Металлистов, 5, было выявлено грубое нарушение правил пожарной безопасности — заграждение проезда для пожарных автомобилей. При заставленном подъёме транспорту огнеборцев пришлось подниматься к дому более 10 минут. В чрезвычайной ситуации счёт идёт на каждую минуту. В связи с этим Главное управление МЧС России по Приморскому краю обращается ко всем автовладельцам с просьбой при парковке машин, учитывать место для проезда пожарного автотранспорта. Заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов значительно осложняют работу огнеборцев. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна площадка. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.