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11:30 (мск), источник: Вести Приморье

Пожарные обращаются к приморцам с призывом

Главное управление МЧС России по Приморскому краю обращается ко всем автовладельцам с просьбой при парковке машин, учитывать место для проезда пожарного автотранспорта. Заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов значительно осложняют работу огнеборцев. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время.

Источник: Reuters

Пожарные Приморья регулярно проводят рейдовые мероприятия, направленные на проверку соблюдения требований пожарной безопасности на различных объектах края. В ходе проверок сотрудники МЧС России организуют тренировки по отработке тушения условных пожаров. Особое внимание уделяется проверке состояния пожарных гидрантов, наружных источников водоснабжения, эвакуационных выходов, проверке сработки пожарной сигнализации, состояния электрощитовых и пожарных проездов.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в ходе одного из таких рейдов с представителями ТСЖ дома, расположенного по адресу: Металлистов, 5, было выявлено грубое нарушение правил пожарной безопасности — заграждение проезда для пожарных автомобилей. При заставленном подъёме транспорту огнеборцев пришлось подниматься к дому более 10 минут. В чрезвычайной ситуации счёт идёт на каждую минуту. В связи с этим Главное управление МЧС России по Приморскому краю обращается ко всем автовладельцам с просьбой при парковке машин, учитывать место для проезда пожарного автотранспорта. Заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов значительно осложняют работу огнеборцев. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна площадка. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.

Отметим, согласно действующему законодательству Российской Федерации «Нарушение требований пожарной безопасности» (ст. 20.4 ч. 1) влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

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