В Сухом Логу семья отравилась угарным газом

Вечером 26 октября 2017 года в Сухом Логу в квартире по улице Гагарина, 5 три человека отравились угарным газом. Женщина и двое детей госпитализированы. Сообщение об этом поступило в «ГАЗЭКС» из службы скорой помощи.
Как рассказали «Уралинформбюро» в
Техническое обслуживание газового оборудования в данной квартире проводилось в плановом порядке, в феврале 2017 года. Акт о работоспособности дымоходов и вентиляционных каналов был предоставлен управляющей компанией в сентябре.
АО «ГАЗЭКС» обратится в прокуратуру и департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области с требованием провести внеплановую проверку управляющих компаний Сухого Лога на предмет надлежащего содержания дымоходов и вентканалов в газифицированных домах.
Учитывая, что дымоход в доме, где пострадали люди, находился в крайне неудовлетворительном состоянии, необходимо в целях обеспечения безопасности граждан проверить системы дымоудаления во всех домах.
Проверка состояния дымоходов и вентиляционных каналов, при необходимости их очистка, по федеральному законодательству должна проводиться специалистами не менее 3 раз в год.
АО «ГАЗЭКС» напоминает, что для профилактики отравлений угарным газом в газифицированных домах, нужно проверять тягу перед каждым включением газового прибора, а также во время его работы. Необходимо всегда открывать форточку во время использования газового прибора.
Крайне важно, чтобы вентиляция в помещении работала исправно. Для этого необходимо не только обеспечить исправность вентканала, но и приток воздуха в помещение. Пластиковые окна и
Не нужно пытаться починить газовые приборы самостоятельно или привлекать неквалифицированных лиц. Все газоопасные работы должны выполнять только работники специализированной организации.
Категорически запрещено вмешиваться в автоматику безопасности оборудования — если датчики сигнализируют о неисправности, пользоваться таким прибором запрещено. Особое внимание стоит уделять газовым водонагревателям. Именно на них приходится наибольшее количество случаев отравлений угарным газом.