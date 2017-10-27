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09:47 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Сухом Логу семья отравилась угарным газом

Из-за отсутствия тяги.

Вечером 26 октября 2017 года в Сухом Логу в квартире по улице Гагарина, 5 три человека отравились угарным газом. Женщина и двое детей госпитализированы. Сообщение об этом поступило в «ГАЗЭКС» из службы скорой помощи.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе холдинга, аварийная бригада незамедлительно выехала в квартиру, где установлены газовая плита и водонагреватель. При обследовании помещения с участием полиции выявлено, что газоиспользующее оборудование находится в полностью исправном и работоспособном состоянии. При этом в дымоходе отсутствует тяга — канал дымоудаления забит изнутри из-за частичного обрушения.

Техническое обслуживание газового оборудования в данной квартире проводилось в плановом порядке, в феврале 2017 года. Акт о работоспособности дымоходов и вентиляционных каналов был предоставлен управляющей компанией в сентябре.

АО «ГАЗЭКС» обратится в прокуратуру и департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области с требованием провести внеплановую проверку управляющих компаний Сухого Лога на предмет надлежащего содержания дымоходов и вентканалов в газифицированных домах.

Учитывая, что дымоход в доме, где пострадали люди, находился в крайне неудовлетворительном состоянии, необходимо в целях обеспечения безопасности граждан проверить системы дымоудаления во всех домах.

Проверка состояния дымоходов и вентиляционных каналов, при необходимости их очистка, по федеральному законодательству должна проводиться специалистами не менее 3 раз в год.

АО «ГАЗЭКС» напоминает, что для профилактики отравлений угарным газом в газифицированных домах, нужно проверять тягу перед каждым включением газового прибора, а также во время его работы. Необходимо всегда открывать форточку во время использования газового прибора.

Крайне важно, чтобы вентиляция в помещении работала исправно. Для этого необходимо не только обеспечить исправность вентканала, но и приток воздуха в помещение. Пластиковые окна и сейф-двери полностью перекрывают приток воздуха в квартиры, создавая эффект «газовой камеры». Специалисты ВДПО советуют устанавливать на пластиковые окна приточные клапаны.

Не нужно пытаться починить газовые приборы самостоятельно или привлекать неквалифицированных лиц. Все газоопасные работы должны выполнять только работники специализированной организации.

Категорически запрещено вмешиваться в автоматику безопасности оборудования — если датчики сигнализируют о неисправности, пользоваться таким прибором запрещено. Особое внимание стоит уделять газовым водонагревателям. Именно на них приходится наибольшее количество случаев отравлений угарным газом.

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