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09:52 (мск), источник: РИА Крым

Украинец пытался провезти в Крым психотропный препарат

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. Крымские пограничники не дали гражданину Украины провезти на полуостров психотропное вещество. Инцидент произошел в пункте пропуска «Армянск», сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

В пункт пропуска из Николаева прибыл 47-летний украинец за рулем автомобиля Volkswagen. При осмотре автомобильной аптечки сотрудники Крымской таможни обнаружили шприц-тюбик «Буторфанола тартрата», перемещение которого через государственную границу запрещено.

«О наличии при себе такого рода анальгетика 46-летний мужчина ранее не заявлял, впрочем, разрешительные документы на перемещение данного психотропного вещества у него тоже отсутствовали. В свою очередь владелец транспортного средства пояснил, что никогда не проверял содержимое аптечки, а возит ее с собой «только из-за требований Госавтоинспекции», — рассказали в Погрануправлении.

Запрещенный препарат изъяли и направили на экспертизу.

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