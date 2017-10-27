Украинец пытался провезти в Крым психотропный препарат
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. Крымские пограничники не дали гражданину Украины провезти на полуостров психотропное вещество. Инцидент произошел в пункте пропуска «Армянск», сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. Крымские пограничники не дали гражданину Украины провезти на полуостров психотропное вещество. Инцидент произошел в пункте пропуска «Армянск», сообщили в
В пункт пропуска из Николаева прибыл 47-летний украинец за рулем автомобиля Volkswagen. При осмотре автомобильной аптечки сотрудники Крымской таможни обнаружили
«О наличии при себе такого рода анальгетика 46-летний мужчина ранее не заявлял, впрочем, разрешительные документы на перемещение данного психотропного вещества у него тоже отсутствовали. В свою очередь владелец транспортного средства пояснил, что никогда не проверял содержимое аптечки, а возит ее с собой «только
Запрещенный препарат изъяли и направили на экспертизу.