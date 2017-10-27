В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух волжанок
Полицейские задержали в Подмосковье 31-летнего Александра Масленникова, подозреваемого в убийстве двух исчезнувших в Волжском девушек.
Полицейские задержали в Подмосковье 31-летнего Александра Масленникова, подозреваемого в убийстве двух исчезнувших в Волжском девушек.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, следователи выяснили, что у мужчины в Химках живет близкая знакомая, у которой он может скрываться. Правоохранители 26 октября отправились в Подмосковье и задержали его около дома приятельницы. В скором времени мужчина будет доставлен обратно в Волжский для проведения следственных действий с его участием. Известно, что из Волгоградской области Александр Масленников уехал на попутном транспорте, который нашёл в одной из соцсетей.
Отметим, что 18 октября мужчине было заочно предъявлено обвинение по статье «убийство двух лиц» и в этот же день он объявлен в розыск.
Напомним, что 29-летняя Дарья Лабутина и 28-летняя Ольга Шапошникова исчезли после посещения