В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух волжанок

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, следователи выяснили, что у мужчины в Химках живет близкая знакомая, у которой он может скрываться. Правоохранители 26 октября отправились в Подмосковье и задержали его около дома приятельницы. В скором времени мужчина будет доставлен обратно в Волжский для проведения следственных действий с его участием. Известно, что из Волгоградской области Александр Масленников уехал на попутном транспорте, который нашёл в одной из соцсетей.