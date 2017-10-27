Источник назвал вероятную причину крушения российского Ми-8 у Шпицбергена

Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС — Некорректные действия пилотов в сложных метеоусловиях могли спровоцировать катастрофу вертолета Ми-8 у побережья Шпицбергена, сообщил «Интерфаксу» источник в международных службах авиационного поиска и спасения.

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«Метеослужбы фиксировали сложную обстановку по маршруту полета Пирамида — Баренцбург, которые требовали от экипажа высоких навыков пилотирования в арктической зоне и соответствующего налета в полярных широтах. Сильные снег и ветер, океаническая поверхность в условиях сумерек могли повлиять на принятие пилотами решений во время полета», — сказал источник.

Источник не исключил, что пилоты могли столкнуться с соматофавической иллюзией (потерей пространственного положения), либо с другим психологическим явлением, которое побудило совершить некорректные действия в воздухе.

Версия технической неисправности воздушного судна также рассматривается, но маловерятна. «Вертолет был произведен в 2013 году, должным образом и своевременно обслуживался. Тем не менее, отказ техники со счетов сбрасывать нельзя, но он маловероятен. Авиакомпания и фрахтователь — трест “Арктикуголь” имеют достаточный ресурс для обслуживания воздушных судов и внимательно следят за их состоянием. Ранее инцидентов с воздушными судами, находящимися на балансе “Арктикуголь” на Шпицбергене не происходило», — сказал источник.

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Он сообщил, что утром в пятницу в район предполагаемого крушения направилось норвежское спасательное судно с водолазами, которые имеют сертификат для глубоководных работ. В районе поиска задействованы еще шесть норвежских спасательных судов.

«Получены заверения от российской стороны о готовности направить в район поиска самолёт Ил-76 с группой спасателей и водолазов», — сказал источник.

О крушении вертолета недалеко от норвежского населённого пункта Баренцбург на Шпицбергене сообщил ранее в четверг, 26 октября, норвежский спасательный центр. Ми-8 упал в 2−3 км от берега. О пропаже вертолета стало известно в 15:35 по местному времени, его падение подтвердилось в 15:45.

В пресс-службе Минэнерго РФ сообщили «Интерфаксу», что на борту разбившегося близ острова Шпицберген вертолета Ми-8 находились три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики, а также пятеро членов экипажа. Министерство обнародовало имена находившихся на борту людей. Это сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фатеев, Максим Каулио, а также экипаж: командир Евгений Баранов, второй пилот — Владимир Фролов, бортмеханик — Алексей Паулаускас, техник — Марат Михтаров и инженер Алексей Королев.