Стали известны подробности похищения девушки в центре Владивостока

Как рассказали очевидцы случившегося, скорее всего это был бытовой конфликт между парнем и девушкой. К остановке общественного транспорта подъехал автомобиль Nissan Terrano, из которого выбежала девушка. За ней следом вышел молодой человек, с которым у нее возник конфликт. В итоге, мужчине удалось успокоить свою пассию, и он ее усадил обратно в автомобиль, после чего они уехали.