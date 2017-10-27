Владелец собаки, искусавшей девочку в Свердловской области, выплатит пострадавшей 100 тыс. рублей за полученные травмы
Екатеринбург. 27 октября.
Екатеринбург. 27 октября.
Установлено, что вечером 2 августа собака, гулявшая без намордника и без надзора, покусала девочку 2007 года рождения на улице Лесной в поселке Карабашка. Ребенок получил легкий вред здоровью, отмечает
Суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора, с владельца собаки взыскана компенсация морального вреда в сумме 100 тыс. рублей.
Кроме этого, хозяин собаки был оштрафован на 1 тыс. рублей за нарушение правил содержания домашних животных