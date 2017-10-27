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10:31 (мск), источник: Интерфакс

Владелец собаки, искусавшей девочку в Свердловской области, выплатит пострадавшей 100 тыс. рублей за полученные травмы

Екатеринбург. 27 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Тавдинский районный суд (Свердловская область) по иску прокуратуры обязал местного жителя выплатить компенсацию морального вреда в пользу ребенка, пострадавшего от нападения его собаки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу.

Установлено, что вечером 2 августа собака, гулявшая без намордника и без надзора, покусала девочку 2007 года рождения на улице Лесной в поселке Карабашка. Ребенок получил легкий вред здоровью, отмечает пресс-служба.

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора, с владельца собаки взыскана компенсация морального вреда в сумме 100 тыс. рублей.

Кроме этого, хозяин собаки был оштрафован на 1 тыс. рублей за нарушение правил содержания домашних животных из-за чего девочка получила травмы.

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