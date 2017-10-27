Три человека пострадали при столкновении двух иномарок, КамАЗа и УАЗа в Нижнем Новгороде

Согласно информации, 34-летний водитель иномарки Volkswagen не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Hyundai, КамАЗ и УАЗ.

В результате ДТП пострадали водители иномарок и пассажир Volkswagen. Водитель Volkswagen был доставлен в больницу с сочетанной травмой, а 55-летняя водитель Hyundai была доставлена в больницу с закрытым переломом грудины, но после осмотра медиками, была отпущена домой. Еще один пассажир тоже был доставлен в больницу.