Три человека пострадали при столкновении двух иномарок, КамАЗа и УАЗа в Нижнем Новгороде
Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, авария произошла 26 октября в 10:30 на ул. Московское шоссе, 215 (Канавинский район).
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Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, авария произошла 26 октября в 10:30 на ул. Московское шоссе, 215 (Канавинский район).
Согласно информации, 34-летний водитель иномарки Volkswagen не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Hyundai, КамАЗ и УАЗ.
В результате ДТП пострадали водители иномарок и пассажир Volkswagen. Водитель Volkswagen был доставлен в больницу с сочетанной травмой, а 55-летняя водитель Hyundai была доставлена в больницу с закрытым переломом грудины, но после осмотра медиками, была отпущена домой. Еще один пассажир тоже был доставлен в больницу.