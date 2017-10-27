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11:13 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани женщина за рулем иномарки сбила пешехода насмерть и уехала

Женщина сбила насмерть мужчину, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Авария произошла 26 октября примерно в 00.30 напротив дома № 43 В по ул. Гудованцева. 29-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris, по предварительным данным, превысила скорость и сбила 47-летнего мужчину, который шел по проезжей части.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Женщина с места происшествия уехала. Позже ее задержали и доставили в отдел полиции.

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