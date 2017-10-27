В Казани женщина за рулем иномарки сбила пешехода насмерть и уехала

Авария произошла 26 октября примерно в 00.30 напротив дома № 43 В по ул. Гудованцева. 29-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris, по предварительным данным, превысила скорость и сбила 47-летнего мужчину, который шел по проезжей части.