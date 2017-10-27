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11:14 (мск), источник: VLADNEWS

Несостоявшиеся кражи отправят жительницу Владивостока под суд

Внимание женщины привлекли попкорн, цветные карандаши и мороженое.

Прокурор Советского района Владивостока утвердил акт по обвинению 30-летней жительницы города, которая на протяжении года пыталась совершить кражу в супермаркетах, однако сотрудники торговых точек постоянно предотвращали их, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

В ходе предварительного расследования установлено, что женщина ранее судима за совершение краж. Кроме этого, в июле 2016 года она была привлечена к административной ответственности в виде штрафа за мелкое хищение товара из супермаркета.

В пресс-службе сообщили, что в период с августа прошлого по апрель текущего года житель Владивостока не раз пыталась незаметно вынести кофе, сыр, стейк из говядины, цветные карандаши, попкорн, мороженое и другие товары из супермаркета.

Учитывая, что с этого момента она считалась подвергнутой к административной ответственности, то последующие мелкие хищения, совершенные фигуранткой в период с августа 2016 по апрель 2017 года, в соответствии с уголовным законом образовывали состав преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).

Уголовное дело направлено в Советский районный суд на рассмотрение.

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