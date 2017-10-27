В Кизеле вынесли приговор женщине, которая напала на полицейского

Жительнице Кизела вынесли приговор за применение насилия в отношении полицейского. 62-летнюю женщину приговорили к штрафу.

Как сообщается на сайте краевой полиции, в августе прошлого года оперуполномоченный уголовного розыска прибыл к дому по улице Луначарского по сообщению о правонарушении. На улице он увидел мужчину с признаками наркотического опьянения. Полицейский попытался отвезти мужчину на освидетельствование в больницу.

«Нарушитель отказался и позвонил своей родственнице, которая вскоре пришла. Женщина стала высказывать недовольство законными действиями полицейского и нанесла ему несколько ударов по руке», — сообщает ГУ МВД.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.