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11:05 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Кизеле вынесли приговор женщине, которая напала на полицейского

Пытаясь отбить родственника у стража порядка, она била его по рукам.

Жительнице Кизела вынесли приговор за применение насилия в отношении полицейского. 62-летнюю женщину приговорили к штрафу.

Как сообщается на сайте краевой полиции, в августе прошлого года оперуполномоченный уголовного розыска прибыл к дому по улице Луначарского по сообщению о правонарушении. На улице он увидел мужчину с признаками наркотического опьянения. Полицейский попытался отвезти мужчину на освидетельствование в больницу.

«Нарушитель отказался и позвонил своей родственнице, которая вскоре пришла. Женщина стала высказывать недовольство законными действиями полицейского и нанесла ему несколько ударов по руке», — сообщает ГУ МВД.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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