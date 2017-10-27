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11:25 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом задержали водителя грузовой «Газели» за взятку ДПС

44-летнего водителя грузовика задержали за взятку полицейскому в Светлоярском районе Волгоградской области на посту ДПС «Чапурниковский».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, мужчина перевозил из Карачаево-Черкесской Республики выделанные шкуры животных по подложным документам, согласно которым он купил их у индивидуального предпринимателя, однако, при проверке выяснилось, что такого ИП не существует.

«Чтобы полицейский не проводил проверку по факту использования фальшивых документов он предложил ему 5 000 рублей», — заявили в главке. Добавим, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».

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