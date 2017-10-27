Под Волгоградом задержали водителя грузовой «Газели» за взятку ДПС
44-летнего водителя грузовика задержали за взятку полицейскому в Светлоярском районе Волгоградской области на посту ДПС «Чапурниковский».
44-летнего водителя грузовика задержали за взятку полицейскому в Светлоярском районе Волгоградской области на посту ДПС «Чапурниковский».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, мужчина перевозил из
«Чтобы полицейский не проводил проверку по факту использования фальшивых документов он предложил ему 5 000 рублей», — заявили в главке. Добавим, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».