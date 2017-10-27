Под Волгоградом задержали водителя грузовой «Газели» за взятку ДПС

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, мужчина перевозил из Карачаево-Черкесской Республики выделанные шкуры животных по подложным документам, согласно которым он купил их у индивидуального предпринимателя, однако, при проверке выяснилось, что такого ИП не существует.