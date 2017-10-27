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11:47 (мск), источник: Newslab.ru

Невменяемая красноярка нападала на абаканцев с молотком

Женщина нападала на молодых женщин и пыталась ударить их по голове.

В центре Абакана задержали жительницу Красноярского края, которая пугала молодых женщин молотком. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МВД России по Хакасии.

Информация о том, что в центре столицы Хакасии появилась странная женщина, которая нападает на мам с детьми, появилась вчера около 23:00 в социальных сетях. «Она напала сегодня на девушку с ребенком. За волосы схватила со спины, они успели в автобус прыгнуть. На нас с дочерью напала с молотком и пыталась ударить им по голове. Намерения были у нее отнять ребенка. Очень страшно», — пояснила жительница Абакана Олеся Водолазова.

Сегодня в полиции рассказали, что женщину поймали после обращения к участковому уполномоченному. Нашли ее во дворе многоэтажного дома на ул. Пушкина.

«Молоток у гражданки был изъят, от её действий никто не пострадал. По предварительной информации, женщина без определённого места жительства приехала в столицу Хакасии из Красноярского края. В настоящее время она помещена в психоневрологический диспансер», — пояснили в пресс-службе.

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