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11:19 (мск), источник: РИА Крым

В Нижнегорском районе сгорело 28 тонн сена и соломы

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт- РИА Новости Крым. В ночном пожаре в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма сгорело 28 тонн сена и соломы, сообщает МЧС РК.

Сигнал о том, что на территории частного домовладения горят тюкованные скирды сена и соломы, поступил спасателям около полуночи в четверг. Возгорание сопровождалось сильным задымлением. В течение часа огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар, а также предотвратить его распространение на расположенный в непосредственной близости жилой дом.

Пострадавших нет. Площадь пожара составила 75 кв м. Причины возгорания устанавливают специалисты.

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