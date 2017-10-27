В Нижнегорском районе сгорело 28 тонн сена и соломы

Сигнал о том, что на территории частного домовладения горят тюкованные скирды сена и соломы, поступил спасателям около полуночи в четверг. Возгорание сопровождалось сильным задымлением. В течение часа огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар, а также предотвратить его распространение на расположенный в непосредственной близости жилой дом.