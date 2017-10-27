В Нижнегорском районе сгорело 28 тонн сена и соломы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт- РИА Новости Крым. В ночном пожаре в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма сгорело 28 тонн сена и соломы, сообщает МЧС РК.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт- РИА Новости Крым. В ночном пожаре в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма сгорело 28 тонн сена и соломы, сообщает МЧС РК.
Сигнал о том, что на территории частного домовладения горят тюкованные скирды сена и соломы, поступил спасателям около полуночи в четверг. Возгорание сопровождалось сильным задымлением. В течение часа огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар, а также предотвратить его распространение на расположенный в непосредственной близости жилой дом.
Пострадавших нет. Площадь пожара составила 75 кв м. Причины возгорания устанавливают специалисты.