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15:31 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре на парковке торгового центра сгорел грузовик

Инцидент произошел около половины девятого утра в пятницу, 27 октября.

На пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что на парковке торгового центра на улице Конгрессной горит «ГАЗель». На место пожара немедленно выехали спасатели.

В борьбе с огнем были задействованы 7 человек и 2 единицы техники, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Справиться с ним спасателям удалось за короткое время, но грузовой автомобиль сгорел дотла.

Причины и обстоятельства случившегося выяснят специалисты.

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