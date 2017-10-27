В Краснодаре на парковке торгового центра сгорел грузовик
Инцидент произошел около половины девятого утра в пятницу, 27 октября.
Инцидент произошел около половины девятого утра в пятницу, 27 октября.
На пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что на парковке торгового центра на улице Конгрессной горит «ГАЗель». На место пожара немедленно выехали спасатели.
В борьбе с огнем были задействованы 7 человек и 2 единицы техники, сообщила
Причины и обстоятельства случившегося выяснят специалисты.