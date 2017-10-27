Полиция Калининграда разыскивает 16-летнюю школьницу
Полиция разыскивает 16-летнюю Полину Сенькину. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Полиция разыскивает 16-летнюю Полину Сенькину. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
По данным правоохранительных органов, девушка ушла из дома на улице Тихорецкой утром 24 октября. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.
Полине Сенькиной на вид 16 лет, рост 150−155 сантиметров, плотного телосложения, у неё
В настоящее время ориентировка на поиск несовершеннолетней передана всем патрульным нарядам полиции, сотрудники ПДН и уголовного розыска устанавливают её местоположения.
Полиция просит всех, кто располагает