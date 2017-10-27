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12:29 (мск), источник: Калининград.Ru

Полиция Калининграда разыскивает 16-летнюю школьницу

Полиция разыскивает 16-летнюю Полину Сенькину. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По данным правоохранительных органов, девушка ушла из дома на улице Тихорецкой утром 24 октября. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Полине Сенькиной на вид 16 лет, рост 150−155 сантиметров, плотного телосложения, у неё светло-русые волосы и причёска каре. Девушка одета в красную куртку до колен, юбку, чёрные колготки, чёрные сапоги до колен, при себе — чёрная сумка.

В настоящее время ориентировка на поиск несовершеннолетней передана всем патрульным нарядам полиции, сотрудники ПДН и уголовного розыска устанавливают её местоположения.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Полины Сенькиной, незамедлительно обратиться по телефонам: 552−098, 552−013 либо 112.

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