Полиция Калининграда разыскивает 16-летнюю школьницу

По данным правоохранительных органов, девушка ушла из дома на улице Тихорецкой утром 24 октября. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Полине Сенькиной на вид 16 лет, рост 150−155 сантиметров, плотного телосложения, у неё светло-русые волосы и причёска каре. Девушка одета в красную куртку до колен, юбку, чёрные колготки, чёрные сапоги до колен, при себе — чёрная сумка.

В настоящее время ориентировка на поиск несовершеннолетней передана всем патрульным нарядам полиции, сотрудники ПДН и уголовного розыска устанавливают её местоположения.