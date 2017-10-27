В Казани полиция задержала 13 болельщиков «Крыльев Советов»

До начала матча, а также в ходе игры казанские полицейские задержали и доставили в отделы полиции 13 болельщиков «Крыльев». Им вменяются сразу несколько административных нарушений: «Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения», «Мелкое хулиганство», «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и на объектах».