В Казани полиция задержала 13 болельщиков «Крыльев Советов»

До начала матча, а также в ходе игры казанские полицейские задержали и доставили в отделы полиции 13 болельщиков «Крыльев». Им вменяются сразу несколько административных нарушений: «Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения», «Мелкое хулиганство», «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и на объектах».
Как сообщает пресс-служба УМВД по Казани, в отношении одного из задержанных — 17-летнего молодого человека — решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Кроме того, в настоящее время трое из задержанных направлены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Татарстан.