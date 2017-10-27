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11:13 (мск), источник: Pro Город Самара

В Казани полиция задержала 13 болельщиков «Крыльев Советов»

В среду, 25 октября, в Казани прошел матч 1/8 финала Кубка России между командами «Рубин» и «Крылья Советов», который завершился победой самарцев со счетом 1:0. Некоторые болельщики были настолько разгорячены игрой, что пришлось вмешаться полиции.

До начала матча, а также в ходе игры казанские полицейские задержали и доставили в отделы полиции 13 болельщиков «Крыльев». Им вменяются сразу несколько административных нарушений: «Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения», «Мелкое хулиганство», «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и на объектах».

Как сообщает пресс-служба УМВД по Казани, в отношении одного из задержанных — 17-летнего молодого человека — решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Кроме того, в настоящее время трое из задержанных направлены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Татарстан.

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