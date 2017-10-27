Пожилая женщина погибла на пожаре в Вачском районе Нижегородской области 26 октября

Сообщение о пожаре в личном жилом доме в д. Голянищево поступило в ЦУКС МЧС в 12:29. В результате пожара обгорела внутренняя отделка дома на площади 25 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело погибшей 58-летней женщины. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печного отопления.