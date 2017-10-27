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11:16 (мск), источник: Podrobno.uz

В Тульской области гражданин Узбекистана сбил насмерть двух человек

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Тульской области отделом полиции «Кимовский» возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего 25 октября 2017 года в городе Кимовске. В автоаварии погибли двое мужчин.

Источник: Podrobno.uz

Как выяснилось, пьяный 31-летний водитель, гражданин Республики Узбекистан, на автомобиле «Мицубиси Каризма», двигался по улице Октябрьская, со стороны улицы Белинского. Напротив дома мужчина врезался в стоящий прицеп автомобиля Маn-tgs, с загруженным на него самоходным катком. Автомобиль гражданина Узбекистана взлетел на прицеп и сбил 58-летнего мужчину, жителя Ленинского района (водитель катка) и 44-летнего мужчину, жителя города Щекино (водителя «Man»). Они закрепляли каток на платформе прицепа. .

В результате ДТП оба мужчины от полученных травм скончались на месте происшествия.

Водитель «Мицубиси Каризма» задержан. Ход расследования по делу прокуратура области взяла на контроль.

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