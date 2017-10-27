В Тульской области гражданин Узбекистана сбил насмерть двух человек

Как выяснилось, пьяный 31-летний водитель, гражданин Республики Узбекистан, на автомобиле «Мицубиси Каризма», двигался по улице Октябрьская, со стороны улицы Белинского. Напротив дома мужчина врезался в стоящий прицеп автомобиля Маn-tgs, с загруженным на него самоходным катком. Автомобиль гражданина Узбекистана взлетел на прицеп и сбил 58-летнего мужчину, жителя Ленинского района (водитель катка) и 44-летнего мужчину, жителя города Щекино (водителя «Man»). Они закрепляли каток на платформе прицепа. .