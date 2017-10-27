Подозреваемого в создании лаборатории взрывчатых веществ задержали в Балашихе

Ранее представитель пресс-службы межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» Ольга Тарарина сообщила, что в одном из домов Балашихи обнаружили лабораторию, в которой создавали взрывные вещества.
«В Балашихе задержан мужчина, который создал лабораторию взрывчатых веществ в своей квартире. Это местный житель Саша Шаповал. Ранее он работал спасателем и даже проходил переподготовку по линии гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.
До этого Mash сообщал, что всех жильцов дома, где обнаружили лабораторию взрывчатых веществ, эвакуировали.