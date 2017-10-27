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11:59 (мск), источник: РИАМО

Подозреваемого в создании лаборатории взрывчатых веществ задержали в Балашихе

РИАМО — 27 окт. В подмосковной Балашихе задержали мужчину, подозреваемого в создании лаборатории взрывчатых веществ в одном из домов городского округа, сообщается в пятницу в Telegram-канале Mash.

Ранее представитель пресс-службы межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» Ольга Тарарина сообщила, что в одном из домов Балашихи обнаружили лабораторию, в которой создавали взрывные вещества.

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«В Балашихе задержан мужчина, который создал лабораторию взрывчатых веществ в своей квартире. Это местный житель Саша Шаповал. Ранее он работал спасателем и даже проходил переподготовку по линии гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

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До этого Mash сообщал, что всех жильцов дома, где обнаружили лабораторию взрывчатых веществ, эвакуировали.

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 Подозреваемого в создании лаборатории взрывчатых веществ задержали в Балашихе
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