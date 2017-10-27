Подозреваемого в создании лаборатории взрывчатых веществ задержали в Балашихе

Ранее представитель пресс-службы межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» Ольга Тарарина сообщила, что в одном из домов Балашихи обнаружили лабораторию, в которой создавали взрывные вещества.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/L4E7KbSU27Q?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«В Балашихе задержан мужчина, который создал лабораторию взрывчатых веществ в своей квартире. Это местный житель Саша Шаповал. Ранее он работал спасателем и даже проходил переподготовку по линии гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

<div id="vk_post_-112510789_504628"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-112510789_504628", -112510789, 504628, 'xIWJib1MqUrzHfpfkdmpUTCmg6s')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.