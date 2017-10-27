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11:43 (мск), источник: Om1.ru

На Старой Московке в Омске горит магазин

Небольшое помещение загорелось в полдень.

Пожар на Старой Московке. На улице 5-ая Ленинградская загорелся павильон плоащдью 20 квадратных метров. Вызов в пожарную часть поступил в 12:33, на место происшествия отправились 7 пожарных на 4-х единицах техники.

Как пояснили в ГУ МЧС по Омской области, когда пожарные прибыли, кровля павильона была охвачена огнем.

Во время загрузки произошла ошибка.

ГУ МЧС по Омской области:

 — «Пожар еще не ликвидирован. Пострадавших нет».

Причина возгорания пока не известна.

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