На Старой Московке в Омске горит магазин
Небольшое помещение загорелось в полдень.
Небольшое помещение загорелось в полдень.
Пожар на Старой Московке. На улице 5-ая Ленинградская загорелся павильон плоащдью 20 квадратных метров. Вызов в пожарную часть поступил в 12:33, на место происшествия отправились 7 пожарных на 4-х единицах техники.
Как пояснили в ГУ МЧС по Омской области, когда пожарные прибыли, кровля павильона была охвачена огнем.
ГУ МЧС по Омской области:
— «Пожар еще не ликвидирован. Пострадавших нет».
Причина возгорания пока не известна.