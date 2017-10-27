На Московском проспекте «Сузуки» при въезде на парковку сбил 16-летнюю девушку

В 17:10 на Московском проспекте мужчина за рулём автомобиля «Сузуки» сбил 16-летнюю девушку при въезде на парковку.

В момент происшествия жительница города находилась на тротуаре. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.