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15:36 (мск), источник: Калининград.Ru

На Московском проспекте «Сузуки» при въезде на парковку сбил 16-летнюю девушку

Вечером в четверг, 26 октября, в Калининграде произошла авария с участием пешехода.

В 17:10 на Московском проспекте мужчина за рулём автомобиля «Сузуки» сбил 16-летнюю девушку при въезде на парковку.

В момент происшествия жительница города находилась на тротуаре. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

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