Пять молдавских граждан были депортированы из Российской Федерации
Пять молдавских граждан были депортированы из Российской Федерации, отмечает NOI.md.
Пять молдавских граждан были депортированы из Российской Федерации, отмечает NOI.md.
В последние 24 часа один наш соотечественник был депортирован из ЕС. Данные были представлены
Согласно данным, в пунктах пересечения поток граждан составил 47 902 пересечений, из которых 28 518 — пересечений граждан Р. Молдова. Трафик транспортных средств составил 12 387 пересечений, отмечено большое количество транспорта, зарегистрированного в РМ — 6 372 .
В течение 24 часов были зарегистрированы следующие правонарушения: