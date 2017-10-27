Автомобиль с 76-летней пенсионеркой за рулем перевернулся в Алматы
Автомобиль Toyota Rav 4, за рулем которого ехала пенсионерка, перевернулся в результате ДТП в Алматы, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.
Автомобиль Toyota Rav 4, за рулем которого ехала пенсионерка, перевернулся в результате ДТП в Алматы, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.
ДТП произошло проспекту Сейфуллина между улицей Сатпаева и Тимирязева.
Со слов очевидцев автомобиль Toyota Rav 4 выехал с жилого комплекса в северном направлении. Водитель решила резко, по их словам, перестроится в крайний левый ряд для разворота. В то же время по левому крайнему ряду ехала автомашина BMW. Легковой автомобиль ударил внедорожник. Toyota Rav 4 от удара перевернулся.
В результате аварии пострадали 2 человека: пожилая женщина 1941 года рождения и мужчина — пассажир 1970 года рождения. С различными травмами их госпитализировали в больницу.