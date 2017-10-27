Автомобиль с 76-летней пенсионеркой за рулем перевернулся в Алматы

Со слов очевидцев автомобиль Toyota Rav 4 выехал с жилого комплекса в северном направлении. Водитель решила резко, по их словам, перестроится в крайний левый ряд для разворота. В то же время по левому крайнему ряду ехала автомашина BMW. Легковой автомобиль ударил внедорожник. Toyota Rav 4 от удара перевернулся.