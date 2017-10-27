На Иркутском водохранилище спасли двух мужчин, застрявших из-за непогоды в одном из заливов
На Иркутском водохранилище спасли двух мужчин, которые не смогли покинуть один из заливов
На Иркутском водохранилище спасли двух мужчин, которые не смогли покинуть один из заливов
На Иркутском водохранилище спасли двух мужчин, которые не смогли покинуть один из заливов
«Около двух с половиной часов мы шли на катере по Иркутскому водохранилищу — все это время был включен радар, и мы держали связь с пострадавшими. Объяснили им, как с помощью мобильного телефона определить координаты местонахождения, и ориентировались по переданным данным. Видимость составляла не более 5 метров. Чтобы обозначить себя, мужчины держали включенными фонари. По этому свету мы их и обнаружили», — рассказал спасатель Байкальского
Жители Иркутска и Норильска к моменту прибытия катера со спасателями сильно замерзли. Молодые люди не были подготовлены к подобному развитию событий: не было необходимого запаса теплых вещей, продовольствия, питьевой воды, палатки на случай непогоды. «Вопрос и к владельцу маломерного судна, который не мог не знать о нестабильности погоды в осенний период, тем более, неблагоприятный прогноз озвучивался на протяжении нескольких дней. Перевозить людей по воде