Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Две категории пенсионеров, порядок выплат которым хотят изменить
Что русского осталось на Аляске спустя 150 лет
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Меладзе рассказал в прямом эфире, что сам ушел от бывшей жены
55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Пулково задержали три чемодана с 70 килограммами сигарет

Петербуржец пытался вывезти товар во Франкфурт-на-Майне.

Источник: AP 2017
Читайте также
Радиус курильщика«Фонтанка» собрала все существующие запреты антитабачного закона

Свой профессиональный праздник сотрудники Пулковской таможни отметили задержанием 70 килограммов незадекларированных сигарет.

— 25 октября при проведении таможенного контроля багажа пассажиров рейса Петербург — Франкфурт-на-Майне был выявлен объемистый чемодан, который, судя по картинке на досмотровом рентгеновском аппарате, предположительно, содержал сигареты.

Владельца чемодана, безработного петербуржца, пригласили в комнату ручного досмотра. Его опросили, проверили документы и выяснили, что это не единственный его чемодан с сигаретами. Еще два точно таких же, набитых табачной продукцией до отказа, ждали своей очереди на проверку.

Всего 2800 пачек сигарет различных марок общей стоимостью 200 тысяч рублей.

Судя по количеству, сигареты явно не относятся к товарам личного пользования. В результате в отношении пассажира возбудили административное дело по статье «недекларирование товаров». За это грозит штраф до двукратного размера стоимости товаров с конфискацией или без, либо конфискация.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Конфуз на «Голосе»: Ужасная песня довела Градского до греха
Легендарные топ-модели 90-х затмили молодых манекенщиц на Неделе моды
СМИ узнали вероятную причину крушения российского Ми-8
Путин в ходе учений запустил четыре баллистические ракеты
Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного
Социологи узнали, сколько россиян готовы проголосовать за Собчак
Греф не ожидает дефицита рабочих мест в «новой экономике»
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Гендиректором «ВИМ-Авиа» назначили топ-менеджера «Трансаэро»
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова Тромбофлебит, который ранее называли причиной смерти, оказался лишь катализатором
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь