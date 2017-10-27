В Пулково задержали три чемодана с 70 килограммами сигарет

Источник: AP 2017

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Свой профессиональный праздник сотрудники Пулковской таможни отметили задержанием 70 килограммов незадекларированных сигарет.

— 25 октября при проведении таможенного контроля багажа пассажиров рейса Петербург — Франкфурт-на-Майне был выявлен объемистый чемодан, который, судя по картинке на досмотровом рентгеновском аппарате, предположительно, содержал сигареты.

Владельца чемодана, безработного петербуржца, пригласили в комнату ручного досмотра. Его опросили, проверили документы и выяснили, что это не единственный его чемодан с сигаретами. Еще два точно таких же, набитых табачной продукцией до отказа, ждали своей очереди на проверку.

Всего 2800 пачек сигарет различных марок общей стоимостью 200 тысяч рублей.