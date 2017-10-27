В Пулково задержали три чемодана с 70 килограммами сигарет
Петербуржец пытался вывезти товар во
Петербуржец пытался вывезти товар во
Свой профессиональный праздник сотрудники Пулковской таможни отметили задержанием 70 килограммов незадекларированных сигарет.
— 25 октября при проведении таможенного контроля багажа пассажиров рейса Петербург —
Владельца чемодана, безработного петербуржца, пригласили в комнату ручного досмотра. Его опросили, проверили документы и выяснили, что это не единственный его чемодан с сигаретами. Еще два точно таких же, набитых табачной продукцией до отказа, ждали своей очереди на проверку.
Судя по количеству, сигареты явно не относятся к товарам личного пользования. В результате в отношении пассажира возбудили административное дело по статье «недекларирование товаров». За это грозит штраф до двукратного размера стоимости товаров с конфискацией или без, либо конфискация.