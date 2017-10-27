18 бездомных собак отловлено в СНТ «Аэлита» в Ангарске после растерзания пони

18 бездомных собак отловлено на территории СНТ «Аэлита» в Ангарске после того, как они загрызли пони и напали еще на несколько домашних животных за последние дни. В настоящее время подрядчик продолжает отлов собак на месте. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Ангарского городского округа.

В администрацию поступило сообщение о нападение собак на домашних животных на территории СНТ «Аэлита».

«На сегодняшний день там работает подрядчик, который у нас по конкурсу выиграл проведение подобных мероприятий. Сегодня в этом месте 18 собак отловлено. Они отвезены на территорию их содержания. Сегодня и в ближайшие дни подрядчик будет дорабатывать территорию до полного отлова бездомных собак. Стая там очень большая. Поэтому работа в этом направлении еще предстоит», — сообщил начальник управления по общественной безопасности администрации АГО Сергей Борисов.

Также он отметил, что ежегодно осенью повторяется ситуация, когда жители при выезде с дачных участков, оставляют собак на территории. Тем самым каждый год выбрасывается определенное количество собак.