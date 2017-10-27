Экс-сотрудника лесничества в Приангарье осудят за выдачу разрешений для «черных рубщиков»
Ущерб лесному фонду оценивается в 17 млн рублей.
Ущерб лесному фонду оценивается в 17 млн рублей.
Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области завершило расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий работником Хомутовского участкового лесничества. Мужчина изготовил шесть фиктивных договоров
Как установлено в ходе предварительного расследования, главный
«Деятельность сообщества черных лесорубов была пресечена полицейскими в сентябре 2015 года. Всего к уголовной ответственности за совершение незаконных рубок в составе организованных групп привлечено 30 человек. На их счету 12 незаконных рубок на территории Иркутского района, общий ущерб от которых составил более 17 млн рублей», — отметили в ведомстве.
Уголовное дело, возбужденное по ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, в настоящее время передано в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу.