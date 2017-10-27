Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стала известна точная причина смерти Дмитрия Марьянова -СМИ
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Скорая вынудила пациента заплатить за госпитализацию
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
Муж Елизаветы Боярской изменился до неузнаваемости (фото)
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Вера Брежнева сделала операцию в детстве после неудачной драки
СМИ: Блёданс показала откровенное фото с Прилучным
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Приставы открыли дело о взыскании 21 мл с родителей Жанны Фриске
Липницкая надела платье, показав изменившееся тело
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
14События недели в фотографиях
14:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Экс-сотрудника лесничества в Приангарье осудят за выдачу разрешений для «черных рубщиков»

Ущерб лесному фонду оценивается в 17 млн рублей.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области завершило расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий работником Хомутовского участкового лесничества. Мужчина изготовил шесть фиктивных договоров купли-продажи леса, что позволило черным лесорубам беспрепятственно осуществлять рубки под видом законной предпринимательской деятельности. В результате общий ущерб лесному фонду составил более 17 млн рублей. Уголовное дело по ст. 286 передано в Иркутский районный суд. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Как установлено в ходе предварительного расследования, главный специалист-эксперт территориального отдела, осуществляя свои полномочия на территории Хомутовского участкового лесничества, изготовил шесть фиктивных договоров купли-продажи лесных насаждении на заготовку дров для собственных нужд, что позволило злоумышленникам беспрепятственно осуществлять рубки. Также установлено, что обвиняемый неоднократно предоставлял сообщникам информацию о планируемых рейдовых мероприятиях правоохранительных органов.

«Деятельность сообщества черных лесорубов была пресечена полицейскими в сентябре 2015 года. Всего к уголовной ответственности за совершение незаконных рубок в составе организованных групп привлечено 30 человек. На их счету 12 незаконных рубок на территории Иркутского района, общий ущерб от которых составил более 17 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело, возбужденное по ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, в настоящее время передано в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Радиоведущая, мама семерых детей и спортсмен: ТОП-10 insta-блогеров Иркутска
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на пятницу, 27 октября
Россия расширила список продэмбарго
Путин в ходе учений запустил четыре баллистические ракеты
Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного
Социологи узнали, сколько россиян готовы проголосовать за Собчак
Центробанк снизил ключевую ставку
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Суд отправил директора РАМТ под домашний арест
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь