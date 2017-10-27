Экс-сотрудника лесничества в Приангарье осудят за выдачу разрешений для «черных рубщиков»

Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области завершило расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий работником Хомутовского участкового лесничества. Мужчина изготовил шесть фиктивных договоров купли-продажи леса, что позволило черным лесорубам беспрепятственно осуществлять рубки под видом законной предпринимательской деятельности. В результате общий ущерб лесному фонду составил более 17 млн рублей. Уголовное дело по ст. 286 передано в Иркутский районный суд. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Как установлено в ходе предварительного расследования, главный специалист-эксперт территориального отдела, осуществляя свои полномочия на территории Хомутовского участкового лесничества, изготовил шесть фиктивных договоров купли-продажи лесных насаждении на заготовку дров для собственных нужд, что позволило злоумышленникам беспрепятственно осуществлять рубки. Также установлено, что обвиняемый неоднократно предоставлял сообщникам информацию о планируемых рейдовых мероприятиях правоохранительных органов.

«Деятельность сообщества черных лесорубов была пресечена полицейскими в сентябре 2015 года. Всего к уголовной ответственности за совершение незаконных рубок в составе организованных групп привлечено 30 человек. На их счету 12 незаконных рубок на территории Иркутского района, общий ущерб от которых составил более 17 млн рублей», — отметили в ведомстве.