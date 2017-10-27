В Омске разыскивают подростка с вооруженной девушкой
В Омске объявили в розыск 17-летнего Владислава Алеко, который утром 19 октября ушел из дома на улице 33-й Северной и до сих пор не вернулся.
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В Омске объявили в розыск 17-летнего Владислава Алеко, который утром 19 октября ушел из дома на улице 33-й Северной и до сих пор не вернулся.
Через некоторое время с заявлением в полицию о пропаже подростка обратилась мать Владислава, сообщает
Владислав ростом 172 см, худощавого телосложения, с русыми волосами. В день пропажи на нем была белая куртка, черные джинсы, синие кроссовки и
Располагающих