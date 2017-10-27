В Омске разыскивают подростка с вооруженной девушкой

Через некоторое время с заявлением в полицию о пропаже подростка обратилась мать Владислава, сообщает пресс-служба омской полиции.

Владислав ростом 172 см, худощавого телосложения, с русыми волосами. В день пропажи на нем была белая куртка, черные джинсы, синие кроссовки и сине-серый рюкзак. В левом ухе мальчик имел черную серьгу, на правой ноге — татуировку в виде девушки с ножом.