Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Установлен новый рекорд стоимости наручных часов
Опрос показал, сколько россиян может проголосовать за Собчак
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Mail.Ru Group запустил СМИ для девушекТемы издания включают в себя саморазвитие, карьеру, отношения, современную культуру, здоровый образ жизни и т. д.
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Белла Хадид отметила 21-летие без нижнего белья и в платье – СМИ
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Меладзе рассказал в прямом эфире, что сам ушел от бывшей жены
55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12:14 (мск), источник: СуперОмск

В Омске разыскивают подростка с вооруженной девушкой

В Омске объявили в розыск 17-летнего Владислава Алеко, который утром 19 октября ушел из дома на улице 33-й Северной и до сих пор не вернулся.

Через некоторое время с заявлением в полицию о пропаже подростка обратилась мать Владислава, сообщает пресс-служба омской полиции.

Владислав ростом 172 см, худощавого телосложения, с русыми волосами. В день пропажи на нем была белая куртка, черные джинсы, синие кроссовки и сине-серый рюкзак. В левом ухе мальчик имел черную серьгу, на правой ноге — татуировку в виде девушки с ножом.

Располагающих какой-либо информацией о подростке просят сообщить ее, позвонив по номерам: 79−24−02 или 02.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СМИ узнали вероятную причину крушения российского Ми-8
Путин в ходе учений запустил четыре баллистические ракеты
Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного
Социологи узнали, сколько россиян готовы проголосовать за Собчак
Греф не ожидает дефицита рабочих мест в «новой экономике»
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Гендиректором «ВИМ-Авиа» назначили топ-менеджера «Трансаэро»
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова Тромбофлебит, который ранее называли причиной смерти, оказался лишь катализатором
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь