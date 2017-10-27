В Башкирии закрыли незаконный офис микрозаймов

В Балтачевском районе республики обнаружили нелегальную микрофинансовую организацию, которая работала с января. За это время владелица конторы выдала около 130 потребительских займов.

— В соответствии с законодательством, она могла заниматься потребительским кредитованием только после регистрации фирмы и включения ее в госреестр Центрального банка России, — отметили в пресс-службе республиканской прокуратуры. — Между тем, предприниматель проигнорировала данные требования закона, то есть нелегально занималась кредитованием.