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12:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии закрыли незаконный офис микрозаймов

Кроме того, владелицу конторы оштрафовали.

В Балтачевском районе республики обнаружили нелегальную микрофинансовую организацию, которая работала с января. За это время владелица конторы выдала около 130 потребительских займов.

— В соответствии с законодательством, она могла заниматься потребительским кредитованием только после регистрации фирмы и включения ее в госреестр Центрального банка России, — отметили в пресс-службе республиканской прокуратуры. — Между тем, предприниматель проигнорировала данные требования закона, то есть нелегально занималась кредитованием.

В итоге, дело дошло до суда, где женщину оштрафовали на 20 тыс. рублей, а ее салон микрозаймов закрыли.

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