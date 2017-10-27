В Башкирии закрыли незаконный офис микрозаймов
Кроме того, владелицу конторы оштрафовали.
Кроме того, владелицу конторы оштрафовали.
В Балтачевском районе республики обнаружили нелегальную микрофинансовую организацию, которая работала с января. За это время владелица конторы выдала около 130 потребительских займов.
— В соответствии с законодательством, она могла заниматься потребительским кредитованием только после регистрации фирмы и включения ее в госреестр Центрального банка России, — отметили в
В итоге, дело дошло до суда, где женщину оштрафовали на 20 тыс. рублей, а ее салон микрозаймов закрыли.