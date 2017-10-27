Воронежского хакера оштрафовали за попытку взлома сайта администрации Курской области

Инцидент произошёл в августе 2016 года. Программист решил взломать сайт администрации другого региона — по каким причинам — стражи порядка не сообщают. И для этого воспользовался вредоносной программой, которая может блокировать, уничтожать информацию на чужих компьютерах и снимать защиту с баз данных. Но в итоге у него ничего не вышло.

Зато специалисты ФСБ насчитали 830 атак на сайт и быстро вычислили хакера по IP-адресу.

В ходе расследования также выяснилось, что в декабре того же года парень якобы в целях эксперимента, сам создал вредоносную программу, которая позволяла открыть доступ к данным на чужих компьютерах и делать с ними, что угодно.