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13:05 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежского хакера оштрафовали за попытку взлома сайта администрации Курской области

В Воронежской области осудили 17-летнего хакера, пытавшегося взломать сайт администрации Курской области. Парня обязали выплатить штраф. Об этом сегодня, 27 октября, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Инцидент произошёл в августе 2016 года. Программист решил взломать сайт администрации другого региона — по каким причинам — стражи порядка не сообщают. И для этого воспользовался вредоносной программой, которая может блокировать, уничтожать информацию на чужих компьютерах и снимать защиту с баз данных. Но в итоге у него ничего не вышло.

Зато специалисты ФСБ насчитали 830 атак на сайт и быстро вычислили хакера по IP-адресу.

В ходе расследования также выяснилось, что в декабре того же года парень якобы в целях эксперимента, сам создал вредоносную программу, которая позволяла открыть доступ к данным на чужих компьютерах и делать с ними, что угодно.

Учитывая возраст воронежца, а также то — что его атаки не принесли вреда, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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