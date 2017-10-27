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12:42 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовчанин выпал из битком набитой маршрутки под колеса автомобиля

Днем 26 октября на углу улицы Красноармейской и проспекта Буденновского молодой человек выпал из битком набитого маршрутного такси на проезжую часть.

При этом он едва не оказался под колесами следовавших за маршруткой микроавтобуса маршрута № 85 и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, пострадавшего в больницу отвезла бригада скорой помощи, до этого времени молодой человек находится без сознания.

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