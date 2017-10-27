В Крыму возбудили дело по факту продажи дома участницы ВОВ

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По данным следствия, в 2015 году мужчина, воспользовавшись преклонным возрастом и болезненным состоянием своей бабушки, получил доверенность на продажу и дарение принадлежащих ей дома и земельного участка. А затем продал эту недвижимость за 1,2 миллиона рублей. Полученными деньгами внук распорядился по своему усмотрению.

Нового хозяина мужчина попросил оставить 84-летнюю женщину во времянке, пока он не купит для нее новое жилье. Но до сих пор он так ее и не забрал, а несколько месяцев назад по решению суда регистрация бабушки в частном доме была аннулирована. Пожилая женщина прикована к постели, за ней ухаживает соседка.