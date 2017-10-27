В Самаре погиб водитель «Гранты», врезавшись в фонарный столб

В пятницу, 27 октября, в 07:30, в Самаре, на путепроводе «Смышляевский» произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, установили и опросили свидетелей происшествия. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 39-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигаясь со стороны улицы Чекистов в направлении посёлка городского типа «Смышляевка», по версии полицейских, выехал на правую обочину по ходу движения и врезался в световую опору.