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13:13 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре погиб водитель «Гранты», врезавшись в фонарный столб

Полицейские Самары выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

В пятницу, 27 октября, в 07:30, в Самаре, на путепроводе «Смышляевский» произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, установили и опросили свидетелей происшествия. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 39-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигаясь со стороны улицы Чекистов в направлении посёлка городского типа «Смышляевка», по версии полицейских, выехал на правую обочину по ходу движения и врезался в световую опору.

В результате автомобильной аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен бригадой «скорой помощи» в городскую больницу, где впоследствии скончался. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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