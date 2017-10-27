Пермский омбудсмен разберется в обстоятельствах смерти юной модели в Шанхае

Уполномоченный по правам человека в крае Павел Миков инициировал создание комиссии по делам несовершеннолетних для того, чтобы выяснить, почему 14-летняя модель из Перми Влада Д. поехала в Китай без сопровождения родителей. Эту информацию «Новостям Перми» подтвердили в пресс-службе омбудсмена.



Напомним, 25 октября Влада Д. была доставлена в больницу Шанхая с высокой температурой. В ночь на 27 октября пермячка скончалась, предположительно, от менингита.



Мама Влады Д. находилась в Перми. Сразу после того, как ее дочь попала в больницу, она в срочном порядке начала собирать документы и деньги для поездки в Китай.