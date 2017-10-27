СКР начал проверку экстренной посадки самолета в Перми

Источник: УралИнформБюро

Уральское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту экстренной посадки лайнера Superjet в аэропорту Перми. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из авиагавани в Москву в 21.50 26 октября, а в 23.46 вернулся в Большое Савино. На борту находились, по предварительным данным, 73 пассажира и пять членов экипажа. Представители авиакомпании распределили пассажиров по другим рейсам.