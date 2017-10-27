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13:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

СКР начал проверку экстренной посадки самолета в Перми

Лайнер не смог улететь в Москву.

Источник: УралИнформБюро

Уральское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту экстренной посадки лайнера Superjet в аэропорту Перми. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из авиагавани в Москву в 21.50 26 октября, а в 23.46 вернулся в Большое Савино. На борту находились, по предварительным данным, 73 пассажира и пять членов экипажа. Представители авиакомпании распределили пассажиров по другим рейсам.

По данным местных СМИ, после взлета на борту сработал датчик «герметизация салона», из-за чего Superjet не смог набрать высоту.

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