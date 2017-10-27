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15:38 (мск), источник: Клопс.ru

В Ладушкине мужчина устроил стрельбу из пневматического пистолета на улице

Полицейские проводят проверку сообщения о стрельбе в Ладушкине. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вечером 25 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах из пневматического оружия на одной из улиц Ладушкина. Полицейским 29-летний мужчина пояснил, что ему показалось, что стреляли в его сторону. Никто из людей не пострадал.

В результате осмотра места происшествия полицейские повреждений не обнаружили. Выяснилось, что с пневматическим пистолетом на улице находился 59-летний сосед заявителя. Мужчина пояснил, что не направлял оружие в сторону людей, а проверял выстрелами вхолостую рядом со своим домом работоспособность частей и механизмов незаряженной пневматики. Полицейские изъяли у мужчины пистолет.

«Во избежание подобных случаев они напоминают, что статьёй 20.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за стрельбу из оружия в отведённых для этого местах с нарушением установленных правил и стрельбу в неотведённых для этого местах. Санкция включает штраф до 50 000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему», — пояснили в ведомстве.

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