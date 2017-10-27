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13:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области установили личности избивших пьяных горожан подростков

Лискинские полицейские установили личности четырех подростков, которые избили на улице города пьяных и сняли происходящее на видео. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил собственный источник в пятницу, 27 октября.

На записи видно, как парни гуляют по улицам, в городском сквере и избивают выпивших людей. Журналисты районной газеты «Лискинские известия» (филиал РИА «Воронеж») сообщили об инциденте в полицию. Как удалось узнать, несовершеннолетние из благополучных семей. Свой поступок ребята объяснили тем, что накануне их «рейда» один из избитых пьяных порезал их друга ножом. Подростки таким образом решили отомстить.

Поведение лискинцев вызвало в соцгруппах районной газеты «Лискинские известия» неоднозначную реакцию. Многие подписчики резко осудили поведение ребят. Юрий Л. прокомментировал видео: «Беспредел это называется». Но есть те, кто посчитал действия подростков правильными. Владислав Ф. написал: «Тоже не хочу видеть пьяных на улицах и поддержал бы этих ребят».

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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