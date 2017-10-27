В Воронежской области установили личности избивших пьяных горожан подростков

На записи видно, как парни гуляют по улицам, в городском сквере и избивают выпивших людей. Журналисты районной газеты «Лискинские известия» (филиал РИА «Воронеж») сообщили об инциденте в полицию. Как удалось узнать, несовершеннолетние из благополучных семей. Свой поступок ребята объяснили тем, что накануне их «рейда» один из избитых пьяных порезал их друга ножом. Подростки таким образом решили отомстить.