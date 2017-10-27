Что известно о подпольной лаборатории по изготовлению бомб в Балашихе
Утром 27 октября жителей многоквартирного дома в подмосковной Балашихе эвакуировали. В одной из квартир обнаружили лабораторию по производству самодельных взрывных устройств.
Утром 27 октября жителей многоквартирного дома в подмосковной Балашихе эвакуировали. В одной из квартир обнаружили лабораторию по производству самодельных взрывных устройств.
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Телеканал Москва 24 сообщает, что в квартире проводятся оперативные работы. Факт терроризма пока не установлен.
Как пишут авторы
Силовики вышли на лабораторию случайно, добавляют авторы канала. «Один из химиков обжег себе руку практически до мяса, когда готовил компоненты бомбы», — сообщает Mash. Когда пострадавший показал травму в больнице, врачи вызвали полицию.
По некоторым данным, создатель лаборатории задержан. По версии Mash, это местный житель по имени Саша Шаповал. «Ранее он работал спасателем и даже проходил переподготовку по линии ГО и ЧС», — говорится в сообщении.