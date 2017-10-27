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14:54 (мск), источник: m24.ru

Что известно о подпольной лаборатории по изготовлению бомб в Балашихе

Утром 27 октября жителей многоквартирного дома в подмосковной Балашихе эвакуировали. В одной из квартир обнаружили лабораторию по производству самодельных взрывных устройств.

В пресс-службе администрации муниципалитета ТАСС сообщили, что опасности для жителей нет. Уточнили, что химическая лаборатория располагалась по адресу улица Речная, 7, микрорайон Железнодорожный.

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Телеканал Москва 24 сообщает, что в квартире проводятся оперативные работы. Факт терроризма пока не установлен.

Как пишут авторы Telegram-канала Mash, эвакуировать дом пришлось из-за того, что обнаруженное в квартире взрывное устройство вывезти не представляется возможным — «она (бомба) может сдетонировать сама по себе в любой момент».

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Силовики вышли на лабораторию случайно, добавляют авторы канала. «Один из химиков обжег себе руку практически до мяса, когда готовил компоненты бомбы», — сообщает Mash. Когда пострадавший показал травму в больнице, врачи вызвали полицию.

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По некоторым данным, создатель лаборатории задержан. По версии Mash, это местный житель по имени Саша Шаповал. «Ранее он работал спасателем и даже проходил переподготовку по линии ГО и ЧС», — говорится в сообщении.

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