Что известно о подпольной лаборатории по изготовлению бомб в Балашихе

В пресс-службе администрации муниципалитета ТАСС сообщили, что опасности для жителей нет. Уточнили, что химическая лаборатория располагалась по адресу улица Речная, 7, микрорайон Железнодорожный.

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Телеканал Москва 24 сообщает, что в квартире проводятся оперативные работы. Факт терроризма пока не установлен.

Как пишут авторы Telegram-канала Mash, эвакуировать дом пришлось из-за того, что обнаруженное в квартире взрывное устройство вывезти не представляется возможным — «она (бомба) может сдетонировать сама по себе в любой момент».

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Силовики вышли на лабораторию случайно, добавляют авторы канала. «Один из химиков обжег себе руку практически до мяса, когда готовил компоненты бомбы», — сообщает Mash. Когда пострадавший показал травму в больнице, врачи вызвали полицию.

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