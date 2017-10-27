Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
День восстания против России стал праздником в Киргизии - СМИ
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Реакция Кремля на сообщение о рассекреченных данных о Кеннеди
46-летняя Орбакайте затмила всех на модной премии (фото)
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Вера Брежнева сделала операцию после неудачной драки - СМИ
СМИ: Блёданс показала откровенное фото с Прилучным
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Данила Козловский опубликовал редкое фото своей возлюбленной
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
13:27 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Москвич пожаловался в полицию на невыплату 26 млн руб. выигрыша в лотерею в течение трех лет

Житель столицы подал заявление в правоохранительные органы, рассказав, что почти три года ему не выплачивают более 26 млн руб., которые он выиграл в гослото. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мужчина рассказал, что в конце ноября 2014 г. он выиграл 26,8 млн руб. в лотерее “Гослото 6×45” компании “Столото”. Тем не менее деньги он не получил до сих пор», — рассказал собеседник агентства.

По словам заявителя, в декабре 2014 г. он сдал в офис компании на Волгоградском проспекте, д. 43, корп. 3 документы о выигрыше. Тогда в «Столото» его заверили, что деньги передадут в мае 2015 г.

«Когда наступил май 2015 г. представитель “Столото” попросил под надуманными предлогами подождать до июля 2015 г. что почти три года ему не выплачивают более 26 млн руб., января 2016 г. и так далее. В итоге деньги все еще не выплачены», — рассказал собеседник агентства.

Дальнейшая информация выясняется, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Власти Москвы ожидают более 1 млн болельщиков на столичных матчах ЧМ-2018 по футболу (интервью)
СМИ узнали вероятную причину крушения российского Ми-8
Путин в ходе учений запустил четыре баллистические ракеты
Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного
Социологи узнали, сколько россиян готовы проголосовать за Собчак
Центробанк снизил ключевую ставку
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Топ-менеджер «Трансаэро» стал новым гендиректором «ВИМ-Авиа»
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова Тромбофлебит, который ранее называли причиной смерти, оказался лишь катализатором
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь