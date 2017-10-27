Москвич пожаловался в полицию на невыплату 26 млн руб. выигрыша в лотерею в течение трех лет

«Мужчина рассказал, что в конце ноября 2014 г. он выиграл 26,8 млн руб. в лотерее “Гослото 6×45” компании “Столото”. Тем не менее деньги он не получил до сих пор», — рассказал собеседник агентства.

По словам заявителя, в декабре 2014 г. он сдал в офис компании на Волгоградском проспекте, д. 43, корп. 3 документы о выигрыше. Тогда в «Столото» его заверили, что деньги передадут в мае 2015 г.

«Когда наступил май 2015 г. представитель “Столото” попросил под надуманными предлогами подождать до июля 2015 г. что почти три года ему не выплачивают более 26 млн руб., января 2016 г. и так далее. В итоге деньги все еще не выплачены», — рассказал собеседник агентства.