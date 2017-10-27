В Перми бездомный угнал велосипед

Сотрудники полиции задержали мужчину без определённого места жительства, которого обвиняют в серии краж.

В отдел полиции Мотовилихинского района Перми обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что из её дома похитили планшет, цифровой фотоаппарат, бензопила и телевизор. Спустя некоторое время другая пермячка сообщила, что её дочь ненадолго забежала в магазин, оставив у входа велосипед. Его за считанные минуты украли.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что к обоим кражам причастен один человек — ранее судимый 37-летний бездомный. Предполагаемого преступника задержали.

«Мужчине уже предъявлено обвинение в совершении краж. Суд избрал для него меру пресечения в виде подписки о невыезде», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.