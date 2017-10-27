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13:09 (мск), источник: Интерфакс

Житель Екатеринбурга задержан по подозрению в лжеминировании торгово-развлекательного центра

Екатеринбург. 27 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Полиция и УФСБ Свердловской области задержали ранее судимого жителя Екатеринбурга, сообщившего о ложном минировании одного из торгово-развлекательных центров города, сообщает руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерия Горелых.

По данным В. Горелых, сообщение о минировании торгового центра в Верх-Исетском районе поступило вечером 14 октября. Правоохранители проверили здание.

«Предметов, представляющих опасность, внутри служебных помещений и на прилегающей территории, к счастью, специалисты не обнаружили», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий и ранее судимый местный житель 1993 года рождения.

«В ходе допроса он дал признательные показания, пояснив, что звонок совершил из хулиганских побуждений, так как раньше у него, якобы, был конфликт с начальником службы безопасности ТРЦ», — отметил В. Горелых.

По предварительным данным, материальный ущерб, причиненный торгово-развлекательному центру из-за приостановки работы, может превышать 2 млн рублей.

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