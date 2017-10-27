Сотни писем рассыпались по дороге в Невском районе Петербурге
О том, что «Почти России» снова отличилась, очевидцы рассказали сегодня днем. На этот раз потерялись сотни писем в Невском районе Петербурга.
О том, что «Почти России» снова отличилась, очевидцы рассказали сегодня днем. На этот раз потерялись сотни писем в Невском районе Петербурга.
Ветер поднимал ввысь белые конверты, и они кружили по всему пререкрестку улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта. Об этом пишет портал
Местные рассказывают, что бумажная корреспонденция «украшает» обочину, трамвайные пути и тротуары. Письма разбросаны на расстояниии 300−400 метров. По словам очевидцев, по улице разбросано писем 200−300. Но отмечают, что вся корреспонденция запечатана. Но, поможет ли это отправителям?
— Просто осенний письмопад, — шутят петербужцы.
А вот тем, кто ждет своего письма, не до шуток.
УФСП Петербурга и Ленобласти заявили, что «Почта России» к этой корреспонденции не имеет никакого отношения. Это рекламные отправления без почтовой маркировки.