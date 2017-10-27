Сотни писем рассыпались по дороге в Невском районе Петербурге

Ветер поднимал ввысь белые конверты, и они кружили по всему пререкрестку улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта. Об этом пишет портал OK-Inform.

Местные рассказывают, что бумажная корреспонденция «украшает» обочину, трамвайные пути и тротуары. Письма разбросаны на расстояниии 300−400 метров. По словам очевидцев, по улице разбросано писем 200−300. Но отмечают, что вся корреспонденция запечатана. Но, поможет ли это отправителям?

— Просто осенний письмопад, — шутят петербужцы.

А вот тем, кто ждет своего письма, не до шуток. Кто-то не получит весточку от друзей-родных, а кто-то не дождется важного официального письма.