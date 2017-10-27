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13:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Сотни писем рассыпались по дороге в Невском районе Петербурге

О том, что «Почти России» снова отличилась, очевидцы рассказали сегодня днем. На этот раз потерялись сотни писем в Невском районе Петербурга.

Ветер поднимал ввысь белые конверты, и они кружили по всему пререкрестку улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта. Об этом пишет портал OK-Inform.

Местные рассказывают, что бумажная корреспонденция «украшает» обочину, трамвайные пути и тротуары. Письма разбросаны на расстояниии 300−400 метров. По словам очевидцев, по улице разбросано писем 200−300. Но отмечают, что вся корреспонденция запечатана. Но, поможет ли это отправителям?

— Просто осенний письмопад, — шутят петербужцы.

А вот тем, кто ждет своего письма, не до шуток. Кто-то не получит весточку от друзей-родных,а кто-то не дождется важного официального письма.

УФСП Петербурга и Ленобласти заявили, что «Почта России» к этой корреспонденции не имеет никакого отношения. Это рекламные отправления без почтовой маркировки.

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